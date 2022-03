Klopp: “Inter contendente per la Champions, non ha punti deboli. Andata difficile, siamo solo all’intervallo”

Intervistato nel Matchday Programme del Liverpool, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha parlato delle sue sensazioni a poche ore dalla partita contro l’Inter, in programma questa sera ad Anfield Road: “Siamo una squadra vera, questo vale anche per l’Inter, che è una contendente per vincere la Champions. Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro, in Serie A sono campioni in carica e stanno lottando nuovamente per il titolo. Venerdì sera abbiamo visto la loro partita nell’hotel della squadra e se devo essere onesto non vedo molti punti deboli in loro. Hanno giocatori di primissima qualità organizzati magnificamente bene, con un progetto e un’idea chiara.

Il tecnico dei Reds ricorda la partita dell’andata: “L’andata a Milano è stata una partita molto difficile, una delle più complicate della stagione. Erano aggressivi, nel senso positivo della parola, e determinati. Abbiamo reagito bene ed è il motivo per cui ora siamo in vantaggio, ma questo non significa nulla se stasera non scenderemo in campo con l’atteggiamento giusto. È come se fossimo all’intervallo, e se la mia squadra fosse in svantaggio per 2-0 la mia mentalità sarebbe incentrata sul gioco: solo che ora ci sono 90 minuti e non 45″.

Klopp prosegue: “Ci troviamo di fronte a una squadra spietata, con giocatori dalla grande mentalità e abituati a vincere, sanno cosa serve per farlo e l’andata lo dimostra. La nostra, di mentalità, non mi preoccupa, mi aspetto una grande atmosfera: quando si pensa a Liverpool-Inter si pensa ad un Anfield pieno e appassionato. I nostri tifosi non hanno bisogno di discorsi per questa gara”.

Foto: Twitter Liverpool