Klopp: “Insieme a Robertson andava espulso anche Kane. Ci manca un rigore netto”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK al termine della partita pareggiata per 2-2 contro il Tottenham.

Questa l’analisi del tecnico tedesco: “Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita mentre nella ripresa siamo calati d’intensità. L’espulsione di Robertson ci stava, ma andava estratto il cartellino rosso anche per Kane in avvio di partita: non capisco perché l’arbitro abbia deciso di andare a rivedere al monitor solo l’episodio di Robertson. Inoltre non è stato dato un rigore clamoroso a noi: Jota è andato a terra, ma Tierney mi ha spiegato che secondo lui il giocatore si è fermato apposta per subire il fallo. Se vuoi tirare in porta, ti devi fermare: voglio un arbitro obiettivo, che guardi gli episodi e li giudici per quelli che sono. Il rigore non fischiato è qualcosa di incredibile visto che si trovava a otto metri di distanza: non so che problemi abbia l’arbitro con me”.

Foto: Twitter Liverpool