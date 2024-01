Klopp: “Infortunio Szoboszlai? È uscito un minuto più tardi del previsto. Ora c’è solo da attendere”

Il Liverpool ha inaugurato il nuovo anno solare con i primi tre punti del 2024 in Premier League, al termine di una partita in cui ha creato tantissime situazioni da gol, vincendo poi con il punteggio di 4-2 ai danni del Newcastle. Tra le buone notizie date dai 90 minuti più recupero di Anfield ce n’è però anche una decisamente meno positiva che riguarda Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese classe 2000 ha lasciato il campo dolorante al 64′: Volevamo già nei piani che lasciasse il campo, ma sfortunatamente è successo un minuto più tardi del previsto perché nell’ultima azione ha sentito dolore al tendine del ginocchio. Non sappiamo di che entità sia l’infortunio, ora c’è solo da attendere”.

Foto: Szoboszlai Instagram