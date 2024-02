Klopp: “Infortunio al legamento per Gravenberch. Non so se Thiago Alcantara rigiocherà in questa stagione”

Dopo aver vinto la finale di EFL Cup domenica scorsa contro il Chelsea, arriva il punto sugli infortunati per il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp alla vigilia della sfida di FA Cup con il Southampton. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei Reds in conferenza stampa: “Gravenberch non ci sarà, ha un infortunio al legamento. Poteva essere anche peggiore, ma è comunque brutto abbastanza da costringerlo fuori da questa partita e da quella dopo ancora. Vedremo, ma per alcuni giocatori ci serviranno miracoli. Con alcuni ragazzi però è un tocca e fuggi e avevo molti giocatori non disponibili per la finale. Il problema è anche la mancanza di tempo per recuperare dalla fatica. Thiago Alcantara? Non ci sono tempistiche per il suo rientro, non so se rigiocherà in questa stagione. Bajcetic? Sta guadagnando forma e condizione, ma ancora niente luce verde.”

Foto: Twitter Liverpool