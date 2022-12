Klopp incorona il City: “Abbiamo fatto degli errori, ma giocavamo contro i migliori del Mondo”

Dopo la sconfitta in Carabao Cup contro la squadra di Pep Guardiola, Jürgen Klopp ha ammesso che in questo momento il Manchester City sia la squadra più forte del mondo e si è ritenuto soddisfatto della prestazione complessiva dei Reds.

Queste le sue parole: “E’ stata una bella partita, noi avremmo potuto segnare più gol, ma il City ha avuto più occasioni. Una partita bella, nonostante fosse la prima ufficiale dopo il Mondiale. C’è stata una intensità alta. Credo che c’è molto da prendere dalla partita, ho visto tante cose positive. Ovviamente non per il risultato e per i gol subiti, dove dobbiamo lavorare molto. Ma loro sono incredibili per quello che fanno. Sono i migliori al Mondo. Ecco perchè prendo per positivo quanto fatto, anche perché non giocheremo sempre contro di loro”.

Foto: twitter Klopp