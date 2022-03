Klopp: “In corsa per tutti i trofei, ma penso a domani. A Wembley come in finale di Champions”

È la vigilia di Liverpool-West Ham e Jurgen Klopp ha tenuto la consueta conferenza stampa partendo dalla situazione attuale dei Reds, ancora in corsa su tutti i fronti dopo aver vinto la Carabao Cup: “Mi piace la situazione in cui ci troviamo, ma non mi piacciono le domande al riguardo perché è come se avessimo già vinto le prossime partite. Domani vogliamo vincere; se perderemo, però, ci verrete a dire che la corsa al titolo è finita. Non riesco a pensare a tutti gli scenari, a cosa possiamo vincere. Ho un’intelligenza che mi permette a malapena di concentrarmi su una partita. Non siamo sicuramente nel momento peggiore, ma ci sono tante sfide davanti a noi. Ci attende una grande sfida e dovremo fare meglio del precedente confronto in campionato“.

Vincere aiuta a vincere e fa venire ancora più voglia di continuare su questa linea: “Abbiamo giocato a Wembley, con un’atmosfera straordinaria, un clima davvero fantastico. È vero che vorrei vivere più spesso queste sensazioni. Non sembrava affatto diverso dalla finale di Champions League“.

Foto: Twitter Liverpool