Klopp: “Il prossimo anno la Premier League sarà più combattuta”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di SKY Sports UK in vista della gara contro il Manchester City: “Questa partita non conterà niente in vista del prossimo campionato, dovremo comunque essere entrambi pronti a lottare. Il Man United è in crescita, hanno preso un paio di giocatori e hanno dimostrato di poter fare molto meglio di quanto fatto quest’anno. Poi c’è anche il Chelsea. Non si tratterà di una sfida tra noi e il City come è accaduto negli ultimi due anni, né di un monologo dei Citizens come in precedenza.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Liverpool FC