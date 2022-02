Klopp: “Il Norwich ci ha reso la vita difficile. I cambi ci hanno aiutato”

Non si ferma la corsa del Liverpool che, dopo la vittoria esterna sull’Inter in Champions League, ha superato anche il Norwich ad Anfield, riavvicinandosi almeno temporaneamente al Manchester City. Queste le parole di Klopp, tecnico dei Reds, al fischio finale: “Il Norwich ha uno stile molto differente, ma ha giocato una partita vera, ha difeso in profondità, ha giocato in contropiede, ci ha reso la vita difficile. Il tiro deviato poteva complicare le cose, ma i ragazzi non si sono arresi. I cambi ci hanno aiutato come è successo tre giorni fa contro l’Inter. Anche il cambio di modulo, messo in atto nella ripresa, ci ha dato una mano“.

Foto: Twitter Liverpool