Klopp: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Europa. Possono arrivare in finale di Champions”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato degli azzurri guidati da Luciano Spalletti: “Il Napoli gioca un bel calcio, il migliore d’Europa in questo momento. Sono tutti sincronizzati in tutte le fasi del gioco ma non dobbiamo pensare alla gara di Napoli. Possono arrivare in finale, assolutamente. Se giocano come stanno facendo hanno possibilità di arrivare in finale. Non penso che abbiano copiato il nostro stile, Spalletti ha molta esperienza ed ha creato un gruppo che lavora ad un livello elevato, eccezionale. In difesa però giocano un calcio differente, però hanno energia e intensità. È una squadra che ci piace guardare”.

Foto: Twitter Liverpool