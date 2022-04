Klopp: “Il Liverpool il mio posto. Futuro Salah e Manè? Il mio rinnovo non sarà decisivo”

Negli scorsi giorni Jurgen Klopp ha rinnovato col Liverpool. Ancora in dubbio invece i rinnovi di Salah e Mané. Questo il commento del tedesco in conferenza stampa: “Posso solo dire che fra me e loro va tutto bene. Il mio rapporto con entrambi è fantastico. Credo che nella vita ci siano più cose a cui pensare rispetto a chi sia il tuo allenatore, ma saperlo è tuttavia una indicazione. Sapranno cosa li aspetta. Posso solo sperare che sia un segnale positivo ma non credo che sarà decisivo per la loro decisione. Mi rendo conto che i tifosi sono felici e lo sono anche io. Credo che questo sia davvero il mio posto. Questo club offre molto. Abbiamo una squadra nella fascia d’età migliore possibile e ci stiamo preparando anche per il futuro. Questo non significa che rivoluzioneremo la rosa ma occorre non farsi trovare impreparati. Io sono qui perché voglio generare emozioni dopo che il mondo ha vissuto un periodo difficile”.

FOTO: Sito Liverpool