Klopp: “Il mio infortunio è abbastanza grave. È la punizione per non aver esultato nel modo giusto”

Il Liverpool ha vinto la sfida contro il Tottenham, a decidere la gara il gol del 4-3 firmato da Diogo Jota. Un gol che ha fatto esplodere di gioia il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp che si è lasciato andare a un’esultanza che ha portato a un suo infortunio. Intervenuto in conferenza stampa, Klopp ne ha così parlato: “Il mio infortunio è abbastanza grave. È la punizione per non aver esultato nel modo giusto. Penso che avrò male per un po’ di giorni”.

Foto: Twitter Liverpool