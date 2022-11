Klopp: “Il mio grande rammarico sul mercato? Non aver preso Son”

In una intervista a KBS News, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, ha parlato anche di calciomercato, svelando qual è il suo più grande rammarico su un calciatore seguito e mai acquistato.

Queste le sue parole: “Il mio più grande rammarico sul calciomercato? Sì, si potrebbe dire che il mio più grande rimpianto sia quello di non aver preso Son in squadra. Penso sia uno dei migliori giocatori al mondo. Una vera leggenda per il calcio nel suo Paese poi. Se andrà al Mondiale? Penso di sì, ho visto che si è fatto male ma credo possa giocare magari con una maschera protettiva”.

Foto: twitter Liverpool