Klopp: “Il mercato del Chelsea? Non dirò nulla senza il mio avvocato. Se possono farlo, complimenti a loro”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Wolverhampton. Tra le domande poste, ha parlato anche delle recenti spese folli del Chelsea.

Queste le parole del manager tedesco: “Non dico niente senza il mio avvocato… è uno scherzo. Non capisco questa parte del business: cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Tuttavia, è un numero davvero elevato di acquisti nelle ultime due finestre. Sono tutti giocatori davvero bravi, quindi da quel punto di vista congratulazioni, quando puoi farlo, e ovviamente lo fanno. Non capisco come sia possibile, ma non sta a me spiegare come funziona. Spero che sappiate tutti esattamente come funziona”.

Foto: twitter Liverpool