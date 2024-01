Klopp: “Il Liverpool senza di me? Il club è stabile. Non c’è da preoccuparsi”

Jurgen Klopp, allenatore e manager del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa, tornando sul suo addio ai Reds a fine stagione, affermando di restare tranquilli nonostante il suo addio.

Queste le sue parole: “Il mio addio. Nessuno deve preoccuparsi. Scrivete quello che volete, il club è stabile. Andrà tutto bene, ne sono sicuro al 100%. Consiglierei di mantenere la calma. Spesso le preoccupazioni dei tifosi non sono così grandi come si potrebbe pensare. Si sottovaluta l’intelligenza dei tifosi”.

Sulle condizioni di Salah: “Non abbiamo fretta. Mo non è pronto per questa partita e nemmeno per quella successiva. Ha un infortunio muscolare e questo richiede tempo. Poteva andare peggio, ma non è disponibile e sta facendo la riabilitazione”.