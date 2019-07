Klopp: “Il Borussia Dortmund mi ha impressionato molto”

Il tecnico campione d’Europa Jurgen Klopp ha elogiato la sua ex squadra dopo l’amichevole persa ieri contro il Borussia Dortmund. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:“Ho visto una squadra ben messa in campo. Sono rimasto impressionato dal loro modo di giocare”. L’ex allenatore del Borussia si è poi soffermato su Sancho: “Non c’è dubbio sul potenziale di Jadon Sancho. E’ un calciatore moderno. La velocità è il suo principale punto di forza”.

Foto: Twitter Liverpool