Klopp: “Il 5-0 non deve farci credere di essere i migliori al mondo. Serve umiltà”

Jurgen Klopp in conferenza stampa ha voluto tenere alta l’attenzione in casa Liverpool, reduce dal 5-0 di Old Trafford contro lo United.

Queste le sue parole: “Lo United ha avuto chiare occasioni, ne abbiamo concesse troppe e non dovremmo fidarci troppo della fortuna o di Alisson. Avremmo potuto fare meglio. Questo ci siamo detti all’intervallo, anche se stavamo vincendo 4-0. Dobbiamo migliorare, lo sappiamo. Il mondo è così: hai battuto lo United 5-0 e tutto sembra perfetto. Beh, non è stato così. Non dobbiamo pensare di essere i migliori al mondo e di poterle vincere tute facilmente. Serve umiltà. È molto importante pensare sempre di dover giocare meglio. Ho visto il primo tempo, abbiamo concesso troppo. Dobbiamo migliorare in generale. Ci sono momenti in cui tutto funziona bene e per ora è così, sta andando tutto bene: ecco perché abbiamo delle statistiche impressionanti. Ma non puoi aspettarti che succeda sempre ed è per questo che dobbiamo essere preparati per vincere partite per 1-0. Dobbiamo migliorare nella stabilità difensiva quando l’avversario ha la palla. Se facciamo le cose per bene, non creerà mai pericoli”.

Foto: Twitter Liverpool