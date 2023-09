Klopp: “I ragazzi si sono divertiti, è stato fantastico”

Dopo il successo del Liverpool contro il Leicester, arrivato in rimonta in Carabao Cup, il tecnico dei “Reds” Klopp ha parlato così dopo la vittoria;

“Probabilmente sarà una specie di notizia che siamo andati di nuovo sotto 1-0, ma ancora una volta un gol completamente diverso da tutti gli altri. Non sono sicuro se fosse un fallo o meno, per noi ovviamente sembrava un fallo. I gol segnati? Assolutamente top. Ma penso che anche quelli che non abbiamo segnato siano state azioni molto belle, semplicemente non sono andate in rete. Gli attaccanti hanno lottato tantissimo e hanno segnato gol importantissimi, sia Cody che Diogo. I ragazzi si sono divertiti a giocare la partita e si vedeva come pressavano fino all’ultimo secondo. Si sono davvero divertiti ed è fantastico“.

Foto: twitter uff liverpool