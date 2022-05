Klopp: “I calci di rigore sono stati snervanti, le mie unghie sono sparite. Siamo mostri di mentalità”

Grande giornata per Jurgen Klopp, che ha vinto la Fa Cup con il Liverpool diventando il primo allenatore della storia Reds ad aver trionfato in tutte le maggiori competizione a cui gli inglesi abbiano mai partecipato. Ai microfoni di BBC Two il tedesco ha commentato il successo col Chelsea: “È stata una partita incredibile e intensa contro il Chelsea, che si sarebbe meritato la vittoria esattamente allo stesso modo, come del resto era già accaduto in Carabao Cup. Questo dimostra quanto sono piccoli i margini di differenza tra le due squadre. Non potrei essere più orgoglioso dei miei ragazzi, del percorso che hanno fatto, di quanto hanno combattuto. Van Dijk? Penso che Virgil stia bene ma il suo muscolo era dolorante. I calci di rigore sono stati snervanti, le mie unghie sono sparite. Mi dispiace davvero per il Chelsea: è dura per la seconda volta giocare 120 minuti così e non ottenere nulla, è difficile da accettare ma sono felice per noi. Siamo mostri di mentalità, ma anche loro lo sono stati: è stato deciso tutto da un rigore. Il Chelsea ha giocato benissimo ma alla fine ci deve essere un vincitore e quelli siamo stati noi oggi”.

FOTO: Sito Liverpool