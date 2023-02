Klopp: “Ho rivisto la finale di giugno, è stata una tortura. Ammiro molto Ancelotti”

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Liverpool e Real Madrid, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Ho rivisto la finale dello scorso anno, abbiamo giocato bene e potevamo vincere, quindi è stata una vera tortura rivederla. Ancelotti? È l’allenatore più rilassato che io abbia mai affrontato. Una delle migliori persone che si possano incontrare, fantastica e umile allo stesso tempo, super intelligente e simpatico. Lo rispetto e lo ammiro molto. Noi abbiamo la possibilità di dimostrare di essere ancora noi stessi. Abbiamo percepito anche noi che qualcosa è cambiato nelle ultime due partite, aiuta molto il morale ma non dobbiamo fermarci qui. Contro il Real però mi sarei aspettato comunque il vero Liverpool, perché questa è la Champions League che lavori sempre duro per raggiungerci, e ora che ci sei te la devi godere al massimo. Soprattutto quando giochi Liverpool-Real Madrid, che è sempre una partita speciale”.

Foto: Twitter Liverpool