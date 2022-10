Klopp: “Ho dovuto cambiare modulo per uscire da un momento di difficoltà. Ma ora ci serve continuità”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool spiega al Mirror il momento dei Reds, con un cambio di modulo per trovare maggiore compattezza.

Queste le sue parole dopo la vittoria con i Rangers: “Questa vittoria era esattamente quello di cui avevamo bisogno. Il cambio modulo ? Dovevamo cambiare le cose. Abbiamo avuto molte occasioni: è stata davvero una bella partita. Due gol da calcio piazzato? Adoro reti del genere perché significa che non devi aspettare il VAR per esultare. Comunque siamo stati solidi dietro, a parte nel finale, ma siamo stati anche molto sfortunati nella metà campo dei Rangers. La fase difensiva di Alexander-Arnold (contestato per le ultime prestazioni, ndr)? Non ha alcuna difficoltà in tal senso. Se non ha la giusta protezione dei compagni allora sì che incontra qualche problema. Ma al di là di tutto questa sera ci aspettavamo una reazione. Vogliamo trasformare tutto questo in positivo e per questo abbiamo bisogno di continuità”.

Foto: twitter Liverpool