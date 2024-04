Klopp: “Gli altri top manager collezionano trofei, io i legami”

Jurgen Klopp lascerà il Liverpool al termine della stagione. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester United, il tecnico dei Reds ha così parlato: “I top manager collezionano trofei, io legami. A Liverpool ho tante persone e amici a cui tengo. E loro fanno lo stesso”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Dopo il pareggio di Old Trafford, il Liverpool si trova ancora in vetta a quota 71 punti insieme all’Arsenal di Arteta, con un punto di vantaggio sul Manchester City di Guardiola.

Foto: Twitter Liverpool