Klopp: “Giocheremo anche per l’Ucraina. La Russia capirà che la vita continua anche quando tenti di distruggerla”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, non ha dubbi in merito a chi dedicare la finale di Champions League che i Reds giocheranno contro il Real Madrid, come apprendiamo da ANSA: “Giocheremo anche per l’Ucraina, perchè sono certo che in quella terra qualcuno potrà e vorrà guardarci, e allora saremo in campo al 100% per loro.

Sono felice che si giochi a Parigi e non a San Pietroburgo. Credo che la Russia capirà il messaggio: la vita continua, anche quando tenti di distruggerla“.

Foto: sito ufficiale Liverpool