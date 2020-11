Klopp: “Giocare ogni tre giorni è stressante, è la stagione più dura di sempre”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con l’Ajax, parlando delle difficoltà di una stagione durissima, dove si gioca ogni 3 giorni.

Queste le sue parole: “Giocare ogni 3 giorni è un casino. Non abbiamo abbastanza tempo per recuperare. Il recupero non è solo riposo e cura di sé stessi, ma anche libertà di pensare a quello che vuoi e non a quello che devi fare. È una situazione che ci rende tesi, è tutto stressante, non aiuta giocare ogni tre giorni, gli infortuni sono dietro l’angolo, sempre. E’ tutto molto difficile”.

Gli infortunati: “Henderson è ok e ci sarà, lo abbiamo recuperato. Thiago Alcantara dovrà ancora aspettare, ci vorranno alcune settimane. Keita vedremo se potrà esserci, mentre Alexander-Arnold e Shaqiri non saranno pronti per domani. Trent no ha ancora ricevuto il via libera dai medici, quindi non si allenerà con noi oggi”.

I tifosi di nuovo allo stadio: “Sono felice per i 2.000 fortunati che riescono di nuovo a vivere l’emozione di guardare una partita dal vivo. Non si tratta di avere un vantaggio o uno svantaggio, è solo un bel segno e speriamo sia solo il primo passo”.

Foto: Twitter uff. Liverpool