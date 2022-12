Klopp: “Gakpo non esclude Firmino. Voglio che Bobby rimanga”

“Gakpo avrà un impatto negativo su Firmino?”. Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così risposto alla domanda dopo l’arrivo del centravanti olandese ai Reds: “No, no. Non per me, assolutamente no. Abbiamo parlato con Firmino e posso dire dal mio punto di vista che voglio che rimanga. Non ci sarà nessun impatto. Se intendi per impatto che Bobby potrebbe giocare più avanti? Devi chiederlo a Bobby, ma dal mio punto di vista no”.

Foto: Twitter Liverpool