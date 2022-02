Klopp: “Finale stupenda, poteva finire 5-5. I dettagli fanno la differenza”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato ai microfoni di Sky Sports la vittoria ai rigori contro il Chelsea che è valsa la vittoria della Carabao Cup.

Queste le parole del tecnico tedesco: “Il Chelsea è incredibilmente forte, le due squadre si sono equivalse, a decidere la finale è stato un tiro dei portieri, un dettaglio, ma vale anche questo a questi livelli. Avevamo bisogno di fortuna e l’abbiamo avuta perché era una partita che poteva finire 5-5. Ora mi sento bene, ma sarei stato meglio se la partita fosse terminata dopo novanta minuti, con il risultato di 1-0 per noi e tutti a casa. Sono felice che le persone in tempi bui come questi possano festeggiare qualcosa”.