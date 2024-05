Klopp fa chiarezza sulla lite con Salah: “È tutto risolto. Ci rispettiamo a vicenda”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare al prossima gara, che i Reds giocheranno contro il Tottenham, ha fatto chiarezza in merito alla lite avuta con Momo Salah, durante l’ultimo match di campionato. Queste le parole dell’allenatore tedesco:

“È tutto risolto, non c’è nessun problema. Se non ci conoscessimo da tanto tempo non so come avremmo affrontato la cosa. Ma ci rispettiamo a vicenda, quindi non c’è alcun problema. Va tutto assolutamente bene, non c’è nessun caso“.

Foto: Twitter Liverpool