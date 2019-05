Klopp: “Essere di nuovo in finale è incredibile. Su Guardiola…”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League in programma il prossimo 1 giugno. Questi i passaggi principali delle sue dichiarazioni: “E’ eccezionale essere in finale ma non sono così sorpreso di essere arrivato qui. Quest’anno avremmo potuto vincere la Premier, ci è mancato poco. Siamo riusciti comunque a dimostrare tanto. Volevamo disperatamente questa finale di Champions, soprattutto dopo quella persa lo scorso anno a Kiev. Contro il Tottenham sarà durissima, abbiamo un livello di qualità molto simile. Futuro? Non sono preoccupato, non siamo costruiti per vincere subito, a differenza di altri club. Per quanto riguarda gli infortunati, non c’è alcuna possibilità di recuperare Keita. Sono invece sicuro che Firmino starà bene per sabato”.

A proposito delle dichiarazioni di Guardiola, che ha recentemente affermato che la Premier è più importante della Champions, il tecnico dei reds ha aggiunto: “Doveva dirlo, visto che non arriva in finale di Champions da tempo. In ogni caso, lui è un grande manager. Noi abbiamo provato a vincere la Premier, ma il City si è dimostrato la squadra migliore del campionato”.

Foto: sito ufficiale Liverpool