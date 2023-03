Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato anche di Marcus Rashford, centravanti del Manchester United che sta vivendo un gran momento di forma: “Quando sei l’allenatore del Liverpool, è raro essere contento per qualcosa legato allo United, ma sono felice per quello che sta facendo Rashford. Da due mesi gioca in modo incredibile”.

Foto: Instagram Manchester United