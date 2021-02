Klopp: “Errori fatali, risultato troppo largo”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha così commentato l’1-4 subito contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Alla fine, quando perdi 4-1, è perché non è la tua giornata, magari gli avversari hanno fatto tutto bene, però posso dire che è un risultato bugiardo. Buona parte della partita è stata ben fatta dalla mia squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio. Chiaro che se non concretizzi e poi fai degli errori poi la paghi a caro prezzo. Gli errori che abbiamo fatto, contro una squadra normale, sono una brutta cosa, ma possono essere rimediati. Se li fai contro una squadra come il City, sono fatali”.

Foto: Mirror