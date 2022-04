Klopp: “Emery è l’allenatore di maggior successo al mondo nelle coppe”

Sbrigata la pratica Benfica, il Liverpool è già proiettato verso la semifinale di Champions League, dove se la vedrà con l’insidioso Villarreal. Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del Sottomarino Giallo: “In entrambe le partite hanno meritato di passare il turno. Non ho studiato perché uno guarda la partita e cerca di capire entrambe le squadre, che hanno grandi qualità. Il Villarreal ha probabilmente l’allenatore di maggior successo al mondo nelle coppe. Quindi sa quello che sta facendo e la squadra è davvero forte. Due approcci differenti in casa e fuori. Chiaramente hanno difeso a Monaco più di quanto abbiano fatto a Villarreal. Sarà difficile, ma è una semifinale di Champions League. Se non fosse difficile ci sarebbe qualcosa di strano“.

Foto: Twitter Liverpool