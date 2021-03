Klopp: “E’ una stagione strana. Per vincere la Premier serve perfezione assoluta”

Il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato a Sky Sports.uk, della stagione dei reds, tra alti e bassi.

Questa la sua analisi: “Siamo ancora forti, ma in questa stagione sono successe molte cose e per vincere il campionato in Inghilterra devi essere perfetto. Il City non è partito benissimo, eppure adesso è in uno stato tale da rasentare la perfezione. I risultati sono giusti, al 100%. Per diventare campioni d’Inghilterra bisogna giocare così. Noi abbiamo cominciato abbastanza bene, siamo stati per molto tempo in cima o a ridosso, segnando anche molte reti. Ma i problemi che abbiamo avuto sono diventati pesanti quando non siamo riusciti a trovare il modo di sopperire alle tante assenze. La maggior parte delle difficoltà è figlia degli infortuni”.

Una stagione strana: “Quest’anno abbiamo affrontato cose nuove, in 20 anni non mi era mai successo. Ho dovuto cambiare ogni settimana. Questo mi ha reso migliore, perché di solito non devi pensare a queste cose. La gente pensa che sia una scusa? Non me ne potrebbe fregare di meno, onestamente. Non abbiamo avuto stabilità, soprattutto in difesa. Abbiamo cambiato troppo spesso: ci preparavamo per schierare un determinato undici, ma il giorno successivo dovevamo modificare tutto”.

I problemi dei reds: “Per un po’ abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Ma poi abbiamo cominciato a faticare e a giocare meno bene, perché dovevamo concentrarci maggiormente sulla difesa. Questo ci è costato fluidità e scioltezza in avanti. Ci siamo resi conto che creavamo di meno, sebbene le reti arrivassero lo stesso. Ma molte volte non abbiamo segnato. Ora siamo tornati a giocare un buon calcio, creiamo occasioni ma fatichiamo a segnare. Abbiamo avuto quindi ogni tipo di problema che si può incontrare nell’arco di una stagione. Ovviamente non sono arrabbiato: ho 53 anni e ho avuto momenti meravigliosi alternati a periodi difficili. È solo un problema relativo al calcio. Affrontare la frustrazione, i fallimenti, ti aiuta nella vita. Insegna davvero tanto ed è quello che stiamo facendo. stiamo imparando, non puntiamo il dito, non ci addossiamo le colpe a vicenda. Siamo uniti al 100%”.

Foto: Twitter Liverpool