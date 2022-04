Klopp: “È stato un match di boxe, il City fa sempre un sacco di cose”

Match pirotecnico tra Manchester City e Liverpool, terminato 2-2 e analizzato dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sports: “Il City è partito meglio, ma nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio noi. Il City fa sempre un sacco di cose, corse intelligenti e pressing. Abbiamo provato a prender fiato e gestirci anche in vista del prossimo impegno.

È stato un po’ come un match di boxe, abbassi un attimo la guardia e prendi una serie pesante di colpi. Durante l’intervallo ho fatto rivedere i gol subiti alla squadra, perché avevamo sbagliato un po’ in difesa e avremmo potuto far meglio“.

Foto: Twitter Liverpool