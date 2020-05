Klopp e il ritorno agli allenamenti: “Sembrava il primo giorno di scuola, come 46 anni fa”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese soffermandosi sul ritorno agli allenamenti di squadra: “Sembrava il primo giorno di scuola. Anche per me è stato così, mi sono svegliato prima del solito. È stato come 46 anni fa: mi sono messo la divisa e sono andato agli allenamenti. Sono stato felice di rivedere i miei giocatori, erano tutti di ottimo umore e in forma. Non sappiamo quanto tempo avremo ma riusciremo a preparare il resto della stagione e quella successiva, perché non credo che ci sarà una grande pausa tra le due. Sarà come svolgere la preparazione estiva, non giocheremo amichevoli se non tra di noi, quando ce lo permetteranno. Sono contento che i ragazzi si siano riposati, anche se non è stata proprio una vacanza, vista la grande preoccupazione che il virus ha creato. Il protocollo è ottimo e ci alleniamo in posti sicuri, ora speriamo che arrivino buone notizie”.

Foto: Twitter