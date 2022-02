Klopp: “Domani non conterà il palmares. L’Inter non è solo Barella”

Prosegue la conferenza di Klopp in vista di Inter-Liverpool. Interrogato sulla storia dei due club – peraltro l’Inter è l’ultima squadra italiana ad aver vinto la coppa – il tecnico ha affermato di non ritenerla determinante: “La storia non giocherà alcun ruolo. Non saprei come potrebbe condizionare la partita. Noi sappiamo di dover giocare contro una squadra forte, sarà già difficile così, non aggiungiamo anche la storia alla lista degli elementi. Questa è la Champions, qua ci sono le famiglie reali del calcio“. Non sarà del match Barella, ma l’allenatore dei Reds è consapevole del valore della rosa nerazzurra: “Perisic, abbiamo fatto il double insieme in Germania. L’ammiro molto, mi piace tanto. Poi Dzeko e tutti gli altri. Barella purtroppo non potrà giocare, non sarà una cosa brutta per noi, ma è un ottimo giocatore che mi piace molto, veramente un fuoriclasse che ha tecnica e corre. Al suo posto però giocherà Vidal, che ha giocato ovunque ad alto livello e soprattutto è sempre molto motivato. Non so se sarà un vantaggio quindi per noi, ma non mi interessa, penso solo a come giocheremo noi, alla nostra mentalità“.

