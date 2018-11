Klopp e il derby contro l’Everton: “Sarà complicato come sempre. Il ko col Psg? Pretendo una reazione”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista del sentitissimo derby contro l’Everton: “Le partite contro l’Everton sono sempre state complicatissime e ora lo saranno ancora di più, adesso sono una squadra con uno stile differente, il loro miglioramento è evidente. Il tecnico Silva ha la squadra meglio costruita da quando sono qua in Inghilterra, a mio giudizio. La sconfitta col PSG? Voglio una reazione da parte dei miei, è necessario giocare meglio di quanto abbiamo fatto a Parigi. Non mi è piaciuta la partenza, soprattutto. Per questo voglio vedere un’intensità ben diversa”.

Foto: Twitter Liverpool