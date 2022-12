Klopp critica la difesa dei Reds: “Abbiamo subito gol completamente inutili”

Al termine della persa per 3-2 contro il Manchester City, Jurgen Klopp, ha criticato aspramente la difesa del suo Liverpool: “È stato il primo tiro dopo l’intervallo o quello che è stato, quindi è stato abbastanza veloce quando hanno segnato il secondo gol, che è stato di classe mondiale da parte di Riyad. Ma prima di questo avremmo potuto fare tutt’altro. Mi sono piaciute molte cose, a parte i primi 15 minuti, ma va bene contro il City se devi cambiare e adattarti. I gol subiti sono stati tutti inutili. Quando si vede il terzo gol… Nessuno ha guardato la palla in quel momento e questo non è possibile. Hanno giocato un corner corto”.

Foto: sito Liverpool