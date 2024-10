Ospite al podcast Einfach mal Lupen, Jurgen Klopp ha così parlato di Sergio Ramos: “Non so se sia un bravo ragazzo, ma non è il mio giocatore preferito. Non ho mai allenato giocatori del genere e, quando ne ho avuti di simili, mi sono assicurato che se ne andassero”.

L’ex tecnico dei Reds è anche ritornato sul fallo che Ramos fece nella finale di Champions League 2018, ai danni di Momo Salah. “Se lo vai a rivedere e non sei tifoso del Real, pensi che sia stato spietato e brutale. Se metti insieme tutte le azioni di Ramos, e io guardo il calcio da quando avevo cinque anni, vedrai che fa molti falli brutti. Penso che in una situazione come quella sua con Salah qualcuno avrebbe dovuto giudicarla meglio“. Foto: Instagram Sergio Ramos