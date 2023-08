Klopp conferma: “C’è l’accordo per Caicedo. Non pensavamo di intervenire”

Come tiportato in mattinata, Moises Caicedo si trasferirà al Liverpool. I Reds pagheranno una cifra mostruosa al Brighton, ben 127 milioni per il centrocampista. Una notizia che è stata confermata in conferenza stampa da Jurgen Klopp: “Innanzitutto mi è stato detto che posso confermare che c’è un accordo con il club. Vogliamo il giocatore. Cosa è cambiato rispetto a Bellingham? Siamo un club che non ha risorse infinite ma sono successe alcune cose che non ci aspettavamo, come le cessioni di Henderson e Fabinho. Non avevamo pensato a questo e così abbiamo deciso di provarci”.

Foto: twitter Liverpool