Klopp: “Ci sono altri casi positivi. Ogni giorno è come partecipare a una lotteria”

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani del suo Liverpool: “Sono tornati alcuni giocatori che tra isolamento e Covid sono dovuti restare fuori per qualche giorno. Significa che Fabinho, Van Dijk, Curtis Jones e Thiago sono tornati ad allenarsi. Thiago è stato l’ultimo a rientrare, da ieri si è allenato regolarmente. Abbiamo però anche un nuovo giovane giocatore che è in isolamento insieme a due membri dello staff, quindi è tutto complicato. Ogni mattina, quando entri al centro sportivo è un po’ come partecipare a una lotteria”.

FOTO: Twitter Liverpool