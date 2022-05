Klopp: “Ci siamo complicati la vita contro una squadra incredibile. L’intervallo è stato importante. In finale sarà una partita enorme”

Quarta finale di Champions in carriera per Klopp, abile a ribaltare nel secondo tempo col suo Liverpool il Villarreal. Il tedesco ha così analizzato i novanta minuti in conferenza stampa: “Ci siamo complicati la vita, ma sapevamo che poteva succedere. L’importante è reagire. Abbiamo preso gol dopo tre minuti ed era il contrario di quello che volevamo, ma siamo restati in campo contro una squadra e un allenatore incredibile. Ci hanno impedito di creare calcio, hanno tenuto in mano l’inerzia, ma a fine primo tempo ho detto ai ragazzi che bastava una situazione per ribaltare la partita e all’improvviso abbiamo giocato tra le linee. L’intervallo è stato importante, non c’erano situazioni da mostrare per correggere le cose, ma dovevamo fare bene ciò che sappiamo fare. La cosa importante era la reazione. Eravamo lì, dovevamo provarci e ci siamo riusciti. Luis Diaz? Non è tanto il suo ingresso, anche se è un grande giocatore, ma dovevamo rimescolare le carte. Abbiamo cambiato le posizioni in campo, non eravamo pronti ad affrontare il primo tempo con le loro aggressioni. Abbiamo iniziato a far girare la palla e abbiamo contrastato Parejo, tenendoli dietro e portando a casa l’obiettivo. Ora chiunque troveremo sarà una partita enorme, non preferisco nessuno ma chiunque vincerà lo meriterà e ci vedremo a Parigi”.

FOTO: Twitter Liverpool