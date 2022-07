Klopp blinda Firmino: “Fondamentale per noi, cuore e anima della squadra”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha blindato Roberto Firmino sottolineando la sua importanza all’interno della rosa dei Reds: “Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui nella pre-stagione finora e tutto sembra davvero a posto“.

Foto: Twitter Liverpool