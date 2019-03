Klopp: “Bayern squadra di livello mondiale, bisogna essere pronti a tutto”

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Bayern Monaco: “Affrontiamo una squadra di livello mondiale contro la quale bisogna difendere in ogni momento e mostrare sicurezza in fase di possesso. Dovremo essere coraggiosi e giocare il nostro miglior calcio. Sarà una grande partita. È una sfida e l’accettiamo, servirà ritmo e dovremo fare le cose giuste al momento giusto. Sono sfide che si giocano su 180 minuti e quindi bisogna essere pronti a tutto. Un gol in trasferta ci aiuterebbe, credo che i terzini del Bayern spingeranno di più rispetto all’andata e vedremo come si svilupperà la partita”.

Foto: sito ufficiale Liverpool