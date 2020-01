Klopp avvisa il Liverpool: “Non dobbiamo pensare di aver già vinto la Premier”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato così a pochi minuti dalla sfida contro lo Sheffield United: “La cosa bella è che sono solo le persone a darci già per vincitori del campionato, mentre noi non dobbiamo pensarci. E’ iniziato un anno nuovo e, dunque, una nuova sfida. Rispettiamo lo Sheffield, stanno facendo qualcosa di incredibile ma voglio vedere il lavoro dei miei giocatori. Potrebbero sorprenderci in contropiede, i miei ragazzi sono stati informati: dobbiamo dimostrare maggior aggressività e più fame di loro in campo”.

Foto: Mirror