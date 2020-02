Klopp: “Atletico difficile da affrontare. Il ritorno? Anfield può essere un fattore, sono fiducioso”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 1-0 in casa dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions: “Loro sono una squadra complicata da affrontare. Difendono bene, hanno un grande cuore e hanno sfruttato il supporto del loro pubblico. Aspettiamo il ritorno, abbiamo tanti giorni per preparare al meglio la sfida di Anfield che potrà essere un fattore. Ci sentiamo bene, siamo ancora in partita. Oggi abbiamo cercato spazi, non li abbiamo trovati ma resto fiducioso per la gara di ritorno. Ho dovuto togliere Manè perché non volevo rischiare che prendesse il secondo giallo”, ha chiuso Klopp.

Foto: sito ufficiale Liverpool