Klopp amaro: “Da quando sono al Liverpool non ricordo una partita peggiore. Sono preoccupato”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così commentato il duro ko in casa del Brighton di De Zerbi: “Sconfitta pessima. Davvero brutta. Non ricordo una partita peggiore. Il Brighton è stato migliore di noi e ha meritato: hanno giocato davvero bene. In campo si è vista una squadra molto organizzata contro un’altra che non lo era. Col passare dei minuti loro hanno acquisito fiducia, mentre noi abbiamo fatto l’opposto”.

Cosa c’è che non va? “Gli stessi giocatori scesi in campo oggi in passato hanno giocato partite di calcio eccezionali, ma in campo non deve mancare l’organizzazione. Siamo sempre arrivati dopo sul pallone. Se non vinci i duelli chiave e perdi il pallone troppo facilmente, sono le due cose peggiori che possono capitare nel calcio. E non c’è formazione che possa risolvere aspetti come questi”.

Se sono preoccupato? Sì, come puoi non esserlo dopo una partita come questa? Non posso stare qui e dire che non è successo nulla. Certo che dobbiamo essere molto preoccupati per ciò che è accaduto oggi”.