Klopp: “Allo Sheffield un rigore inesistente. Nel primo tempo abbiamo faticato”

Dopo la vittoria contro lo Sheffield, il tecnico del Liverpool in conferenza stampa ha commentato il 2-1 finale. Queste le parole di Klopp come riportato da tmw: “Non mi sorprende che non sia stato facile affrontare una squadra come lo Sheffield, sono consapevole che affrontare un tecnico preparato come Chris Wilder non è una cosa da poco. Ai nostri avversari è stato assegnato un calcio di rigore inesistente, abbiamo subito una pesante ingiustizia e dunque siamo stati costretti a rimontare lo svantaggio. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica contro McBurnie mentre nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa nell’assetto tattico riuscendo a dominare sulle seconde palle. Abbiamo dominato la partita dopo aver trovato il raddoppio, ma all’improvviso lo Sheffield è tornato ad aggredirci nel finale: abbiamo sfidato una squadra che non molla mai, complimenti a loro per il coraggio e la prestazione“.

Foto: twitter Liverpool