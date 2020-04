Klopp: “Adesso vi dico chi è il mio miglior acquisto da quando sono arrivato al Liverpool”

Intervistato dal podcast Pure Football, il tecnico del Liverpool, il tedesco Jurgen Klopp, ha voluto rivelare quale consideri il suo miglior acquisto da quanto è sulla panchina dei Reds: “E’ Trent Alexander-Arnold. Non abbiamo dovuto comprarlo, ma Pep Lijnders [assistente allenatore, all’epoca allenatore delle squadra Under-18 ndr] me lo ha portato da me. Ha giocato per me come centrocampista, ma anche come terzino, sull’ala destra, sull’ala sinistra. Era ancora un bambino e non era abbastanza in forma – ma abbiamo immediatamente riconosciuto che non c’erano dubbi sul calcio. Abbiamo dovuto lavorarci su, ma poi ha fatto lui stesso quei passi, che sono stati incredibili.”

