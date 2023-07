Klopp accoglie Szoboszlai: “Siamo entusiasti di averlo con noi. Diamogli il tempo di crescere”

Intervenuto ai canali ufficiali del Liverpool, mister Jürgen Klopp, ha commentato così l’arrivo dal RB Lipsia del fantasista Dominik Szoboszlai: “La prima cosa che devo dire è benvenuto a Liverpool, Dominik. So quanto sia entusiasta di essere qui con noi, quindi è importante che capisca che tutti noi siamo altrettanto entusiasti di averlo con noi. Abbiamo già un po’ di conoscenza di Dominik come avversario, perché abbiamo disputato un paio di partite molto dure contro il Red Bull Salisburgo quando lui giocava lì e credo che chiunque abbia visto quelle partite si sia reso conto che anche in quella fase era un prospetto davvero interessante.

Il tecnico tedesco ha poi proseguito così: “Da allora ha fatto passi da gigante: è passato al Lipsia, ha fatto molto bene in Bundesliga, ha giocato con la Nazionale ungherese e poi è diventato capitano della sua nazionale a un’età incredibilmente giovane. Spero che le sue grandi qualità possano portare molte soddisfazioni e che ci aiutino anche a ottenere risultati. Non c’è pressione, però. Dominik è ancora un giocatore molto giovane. Ha ancora molto da migliorare e questo significa che è sensato per tutti noi essere pazienti e dargli il tempo e lo spazio per permettere al suo talento di emergere all’interno della nostra squadra. Il suo è un acquisto per il nostro presente e anche per il nostro futuro”.

Foto: Twitter Liverpool