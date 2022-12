Klopp: “Abbiamo fatto passi indietro. Salvo solo i 3 punti conquistati”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo la vittoria contro il Leicester.

Queste le sue parole: “L’assenza di Fabinho non è un bene, ma è già capitato di dover rinunciare a lui e non potevamo fare altrimenti. Abbiamo subito gol da un rilancio del portiere perché eravamo troppo in profondità: mi sarebbe piaciuto vedere una reazione diversa da quella che c’è stata, non dico che siamo stati passivi ma abbiamo fatto un passo indietro. In alcuni momenti siamo stati bravi, in altri no, salco solo i 3 punti conquistati: il Leicester ha avuto altre occasioni, ma anche noi ci siamo procurati delle enormi occasioni da gol con Salah e Nunez. Ci sono stati anche dei momenti sfortunati nel corso dei novanta minuti, avremmo potuto vincere segnando tre o quattro gol. Dobbiamo essere autocritici, non possiamo pensare di sederci nello spogliatoio con l’idea che non si possa fare meglio di così: ora abbiamo qualche giorno per lavorare e ne approfitteremo”.

Foto: sito Liverpool