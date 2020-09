Klopp: “Abbiamo dominato l’Arsenal, la vittoria è meritata”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK dopo la vittoria in rimonta nel Monday-Night di Premier League contro l’Arsenal. Queste le parole del tecnico dei Reds: “Abbiamo dominato giocando bene contro una squadra in forma, facendo sempre attenzione a non farli ripartire in contropiede. Siamo stati con la linea difensiva molto alta, per anticipare le giocate. Siamo andati sotto 1-0, ma abbiamo rimontato e vinto meritatamente. Roy Keane? Davvero ha detto che abbiamo fatto una prestazione casuale e che abbiamo giocato male?”

Foto: twitter Liverpool